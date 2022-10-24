Джон Макинрой — о Нике Кирьосе: он может добиться действительно хороших результатов

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался об австралийском теннисисте Нике Кирьосе.
«Ник Кирьос — парень, с которым меня больше всего сравнивают, и он парень, который, если будет предан своему делу в течение следующих нескольких лет, может добиться действительно хороших результатов в теннисе», — приводит слова Макинроя Sportskeeda.
Кирьос досрочно завершил текущий сезон из-за травмы колена. Этот сезон стал одним из самых успешных для австралийца. В начале года он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона. На Уимблдоне он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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