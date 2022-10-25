37-летний Стэн Вавринка обыграл третью ракетку мира Каспера Рууда на турнире в Базеле

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал сенсационную победу на старте турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче первого круга Вавринка (194-й номер рейтинга) обыграл третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда (2) со счётом 6:4. 6:4. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. 37-летний Вавринка девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Рууда пять эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Вавринки станет представитель США Брэндон Накашима.

Общий призовой фонд соревнований в Базеле составил € 2 135 350. Его действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер, он завоевал данный титул ещё в 2019 году.