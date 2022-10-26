35-летняя Мария Кириленко показала фото в купальнике

Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко опубликовала новый пост в соцсетях. 35-летняя спортсменка выложила свою фотографию в купальнике.
Фото: из личного архива марии кириленко
Мария Кириленко — победительница Итогового чемпионата WTA (2012) в парном разряде; финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011, Открытый чемпионат Франции-2012); бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в парном разряде; четвертьфиналистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победительница 18 турниров WTA (шести — в одиночном разряде); двукратная финалистка Кубка Федерации (2011, 2013) в составе сборной России; бывшая десятая ракетка мира в одиночном и пятая в парном разряде.
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