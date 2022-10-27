Анетт Контавейт рассказала, по какой причине WTA-тур сложен для продвижения

17-я ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт высказалась о текущей ситуации в WTA-туре.

«С точки зрения маркетинга, конечно, сложно, что на каждом турнире новые чемпионки. С другой стороны, именно это и делает тур интересным: любая может выиграть у любой, и никогда не знаешь наверняка. Уровень женского тенниса настолько высок, что нужно быть на 100% готовой и сосредоточенной в каждом матче. Ничего не гарантировано.

Я в новой для себя ситуации, поскольку вошла в топ-10 и добралась до второго места. Мне пришлось привыкать. Поэтому то, чего Ига Свёнтек добилась в последние месяцы, – это выдающиеся результаты. Когда я впервые стала второй, у Иги было почти в два раза больше очков, чем у меня», — приводит слова Контавейт Tennis Magazin.