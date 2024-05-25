«Никакого таланта, только тяжёлая работа». Медведев — о матчах с Надалем

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев описал, что значит играть с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Ну, прежде всего, это тяжело. Вчера на тренировке мы смеялись над Рафой, потому что он, не хочу сказать, что самый трудолюбивый теннисист, но очень трудолюбивый — это точно. Много тяжёлой работы, много умственных усилий.

Иногда люди забывают, что у него в руках ещё и огромный талант. Мы разминались на подачах, а потом он сделал три подряд удара с лёта, всякие дропшоты, банана-шоты, как будто с обратным вращением, и это было забавно. Мы говорили: «Да, никакого таланта, только упорная работа», — сказал Медведев на пресс-конференции.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.