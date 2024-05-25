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Вавринка о том, почему продолжает играть в 39 лет: мной движет искренняя любовь к теннису

Вавринка о том, почему продолжает играть в 39 лет: мной движет искренняя любовь к теннису
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 39-летний швейцарец Стэн Вавринка объяснил, почему продолжает играть в теннис.

«Сейчас мной движут искренняя любовь, страсть к теннису. Я стараюсь всегда напоминать себе, что я был ребёнком, который постоянно мечтал выступать на крупнейших кортах мира, и до тех пор, пока я буду чувствовать себя конкурентоспособным и видеть, что могу выигрывать матчи, я буду это делать. Я по-прежнему получаю удовольствие от тренировок и соревнований.

Честно говоря, я думаю, что мой уровень всё ещё довольно высок», — приводит слова Вавринки портал Punto de Break.

Напомним, в первом круге предстоящего Открытого чемпионата Франции Вавринка сыграет с Энди Марреем. Это будет 23-я официальная встреча теннисистов (13-9 в пользу британца). В личных матчах на грунтовом покрытии ведёт швейцарец со счётом 5-1.

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