Надаль — о матче со Зверевым: таков жребий. Я сыграю с одним из самых сложных соперников

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с Александром Зверевым в первом круге Открытого чемпионата Франции.
«Как я отреагировал на результат жеребьёвки? Я играл в парчис (настольная игра, пользующаяся огромной популярностью в Испании. — Прим. «Чемпионата»). Я ждал этого. Когда ты не сеяный игрок, случиться может всё что угодно. Нужно смириться с этим, ведь ты никогда не знаешь, повезёт тебе или не повезёт. Конечно, на бумаге это не лучший расклад. Я сыграю с одним из самых сложных соперников, который приехал сюда после победы на «Мастерсе» (в Риме). Так что я могу сделать? Таков жребий. Я просто постараюсь лучше подготовиться», — сказал Надаль на пресс-конференции.
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