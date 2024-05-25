Стирнс впервые выиграла турнир на уровне WTA, победив в финале соревнований в Рабате Шериф
Поделиться
81-я ракетка мира 22-летняя американская теннисистка Питон Стирнс завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко).
В финальном матче американка разгромила египтянку Маяр Шериф со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.
Рабат. Финал
25 мая 2024, суббота. 14:05 МСК
66
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
81
Питон Стирнс
П. Стирнс
За это время американка не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх (100%). На счету Шериф один эйс, одна двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх (0%).
Для американки данный титул стал первым в карьере в одиночном разряде.
Ранее стало известно, что в первом раунде Открытого чемпионата Франции Питон Стирнс сыграет с представительницей Хорватии Лучией Чирич-Багарич.
Комментарии
- 25 мая 2024
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:04
-
15:49
-
15:35
-
15:12
-
14:47
-
14:09
-
13:30
-
12:36
-
12:12
-
11:50
-
11:45
-
11:41
-
11:30
-
11:24
-
11:01
-
10:57
-
10:49
-
10:30
-
10:18
-
09:56
-
09:31
-
09:00
-
00:58
-
00:39
-
00:24
-
00:10
- 24 мая 2024
-
23:42
-
23:18
-
22:40
-
21:36
-
21:36
-
21:30