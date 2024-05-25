Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стирнс впервые выиграла турнир на уровне WTA, победив в финале соревнований в Рабате Шериф

Стирнс впервые выиграла турнир на уровне WTA, победив в финале соревнований в Рабате Шериф
Комментарии

81-я ракетка мира 22-летняя американская теннисистка Питон Стирнс завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В финальном матче американка разгромила египтянку Маяр Шериф со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

Рабат. Финал
25 мая 2024, суббота. 14:05 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
66
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Питон Стирнс
81
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

За это время американка не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх (100%). На счету Шериф один эйс, одна двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх (0%).

Для американки данный титул стал первым в карьере в одиночном разряде.

Ранее стало известно, что в первом раунде Открытого чемпионата Франции Питон Стирнс сыграет с представительницей Хорватии Лучией Чирич-Багарич.

Материалы по теме
Рекордный призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024. Сколько получат Медведев и Рублёв?
Истории
Рекордный призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024. Сколько получат Медведев и Рублёв?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android