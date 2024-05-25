Стирнс впервые выиграла турнир на уровне WTA, победив в финале соревнований в Рабате Шериф

81-я ракетка мира 22-летняя американская теннисистка Питон Стирнс завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В финальном матче американка разгромила египтянку Маяр Шериф со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

За это время американка не выполнила ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх (100%). На счету Шериф один эйс, одна двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх (0%).

Для американки данный титул стал первым в карьере в одиночном разряде.

Ранее стало известно, что в первом раунде Открытого чемпионата Франции Питон Стирнс сыграет с представительницей Хорватии Лучией Чирич-Багарич.