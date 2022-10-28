Мария Кириленко показала фото с Сораной Кырстей. Динара Сафина отреагировала

Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она сидит рядом с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

«Мой друг, моя бывшая партнёрша в парном разряде и просто милый человек», — подписала она снимок.

На фото отреагировала победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина.

«Передавай привет Соране. Наслаждайтесь вечером!» — написала она в комментариях к посту.



Фото: из личного архива марии кириленко

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