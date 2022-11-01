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Кирьос намекнул, что не квалифицировался на Итоговый турнир из-за лишения Уимблдона очков

Кирьос намекнул, что не квалифицировался на Итоговый турнир из-за лишения Уимблдона очков
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Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос намекнул на то, что не квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия) из-за лишения Уимблдона рейтинговых очков.

Кирьос отреагировал на новость ATP о том, что он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом квалифицировался на Итоговый турнир в парном разряде. «Должен был и на одиночный», — написал Ник в своих социальных сетях.

Напомним, руководство ATP лишило Уимблдон рейтинговых очков в ответ на отстранение от соревнований российских и белорусских теннисистов. Кирьос на Уимблдоне-2022 дошёл до финала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. Это лучший результат австралийца на турнирах «Большого шлема», однако очков за выступление Ник не получил.

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