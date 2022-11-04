Вудбридж: не только Джокович должен был получить выгоду от Уимблдона

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж поддержал агента Ника Кирьоса, который счёл не честным, что только серб Новак Джокович получил выгоду от Уимблдона и квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

«Склонен согласиться с Ником в том, что если один игрок получает выгоду от турнира, то и весь остальной тур тоже», — написал Вудбридж в своих социальных сетях.

Напомним, руководство ATP лишило Уимблдон рейтинговых очков в ответ на отстранение от соревнований российских и белорусских теннисистов. Кирьос на Уимблдоне-2022 дошёл до финала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. Это лучший результат австралийца на турнирах «Большого шлема», однако очков за выступление Ник не получил.