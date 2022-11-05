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Ник Кирьос извинился перед фанаткой, которую назвал «пьяной до мозга костей» на Уимблдоне

Ник Кирьос извинился перед фанаткой, которую назвал «пьяной до мозга костей» на Уимблдоне
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Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос принёс извинения фанатке, которую назвал «пьяной до мозга костей» во время финала Уимблдона.

Напомним, во втором сете финального матча Уимблдона-2022 Кирьос жаловался судье на женщину. «Да она пьяна до мозга костей. Разговаривает со мной во время гейма. Та, что в платье, которая похожа на ту, что выпила 700 стаканов, бро», — сказал Ник. Женщину на некоторое время выводили со стадиона. Позднее она подала иск о защите чести и достоинства.

«По ходу мужского финала Уимблдона я сказал судье, что болельщица, которую я теперь знаю как Анну Палус, отвлекала меня во время матча. Я полагал, что она пьяна. Признаю, что это мнение было ошибочным, и приношу свои извинения. Чтобы загладить свою вину, жертвую 20 тысяч фунтов стерлингов благотворительной организации, которую выбрала мисс Палус. Больше я никак не буду комментировать этот вопрос», — приводит слова Кирьоса Sky News.

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