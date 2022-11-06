Дарья Касаткина впервые в сезоне проиграла матч, в котором вела со счётом 1:0 по сетам

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в сезоне 2022 года проиграла матч, в котором взяла первый сет.
Это произошло в заключительном туре группового этапа Итогового чемпионата WTA. Касаткина встречалась с шестой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией. Встреча продлилась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Гарсии. Данное поражение лишило Касаткину шансов на попадание в полуфинал престижных соревнований.
Отметим, что до этого поединка баланс Касаткиной после победы в первом сете составлял 29:0. Россиянка проиграла с 1:0 по партиям впервые с турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2021 году, где камбэк против неё совершила представительница Туниса Онс Жабер. С тех пор прошёл 451 день.
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