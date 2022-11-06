Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина впервые в сезоне проиграла матч, в котором вела со счётом 1:0 по сетам

Дарья Касаткина впервые в сезоне проиграла матч, в котором вела со счётом 1:0 по сетам
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в сезоне 2022 года проиграла матч, в котором взяла первый сет.

Это произошло в заключительном туре группового этапа Итогового чемпионата WTA. Касаткина встречалась с шестой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией. Встреча продлилась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Гарсии. Данное поражение лишило Касаткину шансов на попадание в полуфинал престижных соревнований.

Отметим, что до этого поединка баланс Касаткиной после победы в первом сете составлял 29:0. Россиянка проиграла с 1:0 по партиям впервые с турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2021 году, где камбэк против неё совершила представительница Туниса Онс Жабер. С тех пор прошёл 451 день.

Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022