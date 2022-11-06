Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета

К решающему дню предварительного этапа Итогового чемпионата WTA в Форт-Уэрте почти все путёвки в плей-офф были разыграны. Ранее в пятницу проводили матчи теннисистки из Группы Нэнси Ричи. Мария Саккари из Греции выиграла третий поединок подряд без потери сета и завоевала первое место в этом квартете. Вторую путёвку добыла белоруска Арина Соболенко, не пустившая в полуфинал вторую ракетку мира и финалистку двух «Шлемов» Онс Жабер из Туниса. Арина стала третьей в истории теннисисткой из Беларуси, пробившейся в плей-офф после Натальи Зверевой и Виктории Азаренко.

В Группе Трэйси Остин перед заключительным туром ситуация была предельно простая. Первая ракетка мира Ига Свёнтек гарантировала себе уже наивысшее место в квартете, а за вторую путёвку в плей-офф в очном поединке должны были сразиться Дарья Касаткина и француженка Каролин Гарсия. Напомним, россиянка в первом туре уступила в двух сетах Свёнтек, зато во втором справилась с американкой Кори Гауфф – 7:6, 6:3. Любопытно, что в этом сезоне если Дарья брала первый сет у соперницы, то потом неизменно выигрывала матч, никому не позволив одержать над собой волевую победу. Таких поединков набралось три десятка. И вот как россиянка прокомментировала такой успех: «Я сама удивилась этой статистике. Знаю, что мне самой нравится играть матчи из трёх сетов и нравится побеждать, если проигрываю первый сет. Выигрывая первый сет, я набираюсь уверенности. Начало первого сета очень важно. Это как попутный ветер — очень помогает».

Стоит напомнить, Дарья – дебютантка Итоговых турниров WTA, и, соответственно, в матче с Гауфф россиянка одержала свою первую победу в Финалах WTA. А вот её соперница по решающему матчу в группе – Каролин Гарсия – уже однажды выступала в Итоговом чемпионате. В 2017-м, когда турнир проводился в Сингапуре, француженка одержала две победы в группе и уступила только в полуфинале будущей чемпионке Каролине Возняцки. За карьеру 29-летняя Гарсия завоевала 10 титулов и максимально добиралась до 4-го места в рейтинге WTA. С Дарьей Касаткиной, которая её на четыре года моложе, француженка играла дважды, и девушки обменялись победами. В Ухани-2019 выиграла Гарсия, а в Сан-Хосе-2021 уже первенствовала Дарья.

Перед поединком Касаткина поделилась своими ожиданиями: «Что нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал? Я не знаю. Выиграть, наверное. Не имеет значения как. Будет тяжело. Гарсия очень агрессивная – вы видели, где она принимает любую подачу. Её не волнует, с кем она играет, приём всегда очень агрессивный. Она всегда старается как можно быстрее завершить розыгрыш. Будет тяжело, она хочет победить не меньше меня. Ситуация на корте будет выглядеть так, что Каролин будет наступать, находясь близко к корту, а я постараюсь быть вратарём. Интересно посмотреть, как мы проведём этот матч. Игра очень важна. В воздухе уже чувствуется давление».

Матч получился напряжённым и нервным. Гарсия много атаковала и частенько шла к сетке. Дарья же больше держалась в обороне и ловила ошибки соперницы. Первой до брейк-пойнта добралась Гарсия, но реализовать его не смогла – 1:1. А вот Касаткина тут же свой шанс не упустила и повела – 2:1. Француженка тут же отыгралась – 2:2. Потом теннисистки снова обменялись брейками – 4:4. А следом россиянка неожиданно взяла чужую подачу под ноль и подала на сет – 6:4. Эта неудача не обескуражила Каролин. Второй сет полностью остался за ней. Касаткина в этой партии сумела взять всего один гейм – 1:6. Причём после своих неудач она злилась, нервничала, била ракеткой себя по ногам, со всей силы лупила по мячу о корт. Хорошо, что они не долетали до зрителей.

В третьем сете снова пошёл обмен брейками. Девушки по два раза брали подачу соперницы, после чего не без труда они брали свои геймы. У каждой были шансы сделать брейк, но никто им не воспользовался. Особенно упорным был 9-й гейм на подаче Касаткиной, который продолжался 13 минут. Россиянка спасла 6 брейк-пойнтов, а счёт «ровно» и вовсе был 9 раз. Дело дошло до тай-брейка, где чуть удачливее и точнее оказалась Каролин Гарсия – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) за 2 часа 30 минут.

Так Касаткина на своём дебютном Чемпионате WTA проиграла в третьем туре и не сумела пробиться в плей-офф. И получилось, что в впервые в этом году Дарья отдала матч после выигранного сета. Сезон для Касаткиной закончился на высочайшем для неё 8-м месте в рейтинге 52 недель WTA. На турнире в Форт-Уэрте она заработала 500 очков и $ 220 тыс. Ну а дальше в воскресном полуфинале Гарсия сразится с гречанкой Марией Саккари, которая пока не знает поражений в Форт-Уэрте. Другую пару составили 1-я ракетка мира Ига Свёнтек и белоруска Арина Соболенко.