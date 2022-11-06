Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP в Турине — 2022?

С 13 по 20 ноября в Турине (Италия) пройдёт Итоговый турнир ATP, на котором сыграют испанец Рафаэль Надаль, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.

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Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире из-за травмы. У теннисиста диагностировали разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки. Он пропустит около шести недель.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является немец Александр Зверев, который в 2021 году в финале обыграл Даниила Медведева.