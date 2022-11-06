С 13 по 20 ноября в Турине (Италия) пройдёт Итоговый турнир ATP, на котором сыграют испанец Рафаэль Надаль, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP в Турине — 2022?»
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на турнире из-за травмы. У теннисиста диагностировали разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки. Он пропустит около шести недель.
Действующим победителем Итогового турнира ATP является немец Александр Зверев, который в 2021 году в финале обыграл Даниила Медведева.
- 6 ноября 2022
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