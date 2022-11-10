«Самый любимый макияж за всё время». Анастасия Павлюченкова сделала селфи у зеркала

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию с ярким макияжем.
«Самый любимый макияж за всё время!» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
31-летняя Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Победу на турнире одержала 21-летняя полька Ига Свёнтек. Павлюченкова выпала из топ-20 рейтинга WTA и впоследствии опустилась на 367-е место, так как не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.
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