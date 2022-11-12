Накашима и Легечка сыграют в финале молодёжного Итогового турнира ATP
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Американский теннисист Брэндон Накашима одолел представителя Великобритании Джека Дрэйпера и вышел в финал молодёжного Итогового турнира ATP. Встреча проходила в Милане на стадионе «Палалидо» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 9 минут. Накашима одержал победу со счётом 4:3 (8:6), 1:4, 4:2, 4:3 (7:5).
В другом матче 1/2 финала чешский теннисист Иржи Легечка в четырёх партиях оказался сильнее представителя Швейцарии Доминика Штрикера — 4:1, 4:3 (7:4), 2:4, 4:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
Финальная встреча между Накашимой и Легечкой состоится в субботу, 12 ноября. Итоговый турнир среди игроков не старше 21 года проходит с 8 по 12 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,4 млн.
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