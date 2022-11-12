Ник Кирьос раскрыл причины, по которым не будет играть до Рождества

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему хочет сделать паузу в выступлениях.

«Я больше не собираюсь играть до Рождества. Не хочу жертвовать временем, которое могу провести дома. Если я буду играть больше, я не смогу проводить столько времени дома. Когда я дома, в Сиднее со своей девушкой, моя мама быстрее поправляется.

Не хочу тратить слишком много времени на перелёты. Пять или шесть месяцев в пути для меня более чем достаточно», — приводит слова Кирьоса The Sydney Morning Herald.

Ранее Кирьос подтвердил своё участие в новом командном турнире United Cup, который пройдёт с 29 декабря по 8 января. Сборную Австралии также представят Алекс де Минор, Айла Томлянович и другие.