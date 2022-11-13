Накашима в трёх сетах обыграл Легечку и взял титул молодёжного Итогового турнира ATP

В итальянском Милане на корте арены «Палалидо» с хардовым покрытием завершился финальный матч молодёжного Итогового турнира ATP среди игроков не старше 21 года, в котором американский теннисист Брэндон Накашима обыграл чеха Иржи Легечку в трёх сетах со счётом 4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2.



Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. Накашима 11 раз подал навылет, тогда как у Легечки в итоге оказалось четыре эйса. Иржи не допустил за матч ни одной двойной ошибки, Брэндон – одну. Американец реализовал один из двух брейк-пойнтов, а его соперник – один из четырёх.



Теперь Накашима ведёт в личном противостоянии с Легечкой со счётом 2-0. Ранее американец обыграл чеха на этом же турнире в групповом этапе – 4:1, 4:3 (7:2), 4:2.