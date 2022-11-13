Янник Синнер не поможет сборной Италии в грядущем финале Кубка Дэвиса

15-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с финальной части Кубка Дэвиса, которая пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

«Мне очень грустно об этом объявлять, но я не смогу принять участие в финале Кубка Дэвиса. Меня до сих пор беспокоит травма пальца, полученная в Париже. К сожалению, я до сих пор не восстановился, поэтому не могу присоединиться к нашей команде», — написал Синнер в своих социальных сетях.

В 2022 году 21-летний Синнер завоевал шестой титул на уровне ATP, а также дважды доходил до четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

Напомним, действующий чемпион Кубка Дэвиса сборная России отстранён от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.