Янник Синнер не поможет сборной Италии в грядущем финале Кубка Дэвиса
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с финальной части Кубка Дэвиса, которая пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
«Мне очень грустно об этом объявлять, но я не смогу принять участие в финале Кубка Дэвиса. Меня до сих пор беспокоит травма пальца, полученная в Париже. К сожалению, я до сих пор не восстановился, поэтому не могу присоединиться к нашей команде», — написал Синнер в своих социальных сетях.
В 2022 году 21-летний Синнер завоевал шестой титул на уровне ATP, а также дважды доходил до четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».
Напомним, действующий чемпион Кубка Дэвиса сборная России отстранён от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.
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