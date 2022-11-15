Тренер Надаля Карлос Мойя объяснил неожиданное поражение Рафаэля в первом матче Итогового

Чемпион «Ролан Гаррос» 1998 года, бывшая первая ракетка мира Карлос Мойя, который является тренером 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, почему его подопечный неожиданно проиграл американскому теннисисту Тейлору Фритцу в 1-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP. Испанский спортсмен потерпел поражение со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

«Соперник был хорош и не давал ему шансов играть в свой теннис. Рафа хорошо подавал, но другие компоненты его игры не работали. Когда так играешь в таких условиях и с таким сильным соперником — мы увидели, что получается.

Рафа очень хорошо играл на тренировках, но не смог перенести это на матч. Не лучшее начало. Но мы верим, что шансы ещё есть. Ему надо играть лучше, но мы надеемся, что он сделает это», — цитирует Карлоса Eurosport.