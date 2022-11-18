«Какая ты красивая». Карлос Алькарас оценил фотографии Паулы Бадосы в купальнике

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас оставил комментарий под постом 13-го номера рейтинга WTA Паулы Бадосы. Ранее Бадоса выложила в своих соцсетях фотографии в купальнике.
«Какая ты красивая», — написал Алькарас в комментариях.
Фото: из личного архива паулы бадосы
Фото: из личного архива паулы бадосы
Фото: из личного архива паулы бадосы
Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.
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