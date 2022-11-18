Турсунов: Руне выиграл в Париже, а я не выходил в третий круг. Чувствую себя неудачником

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов порассуждал на тему достижений. Он привёл в пример 19-летнего датчанина Хольгера Руне, который ранее неожиданно выиграл хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Да, я был 20-м номером в мире. В этом смысле моя карьера сложилась лучше, чем у большинства игроков.

В то же время Хольгер Руне уже выиграл «Мастерс» в Париже, а я никогда не проходил дальше второго или третьего круга. В этом смысле я чувствую себя неудачником», — приводит слова Турсунова Sportskeeda.

Напомним, в финале «Мастерса» в Париже Руне одержал волевую победу над 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.