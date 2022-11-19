Ник Кирьос подвёл итоги сезона, опубликовав пост

Финалист Уимблдона 2022 года, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Игрок выложил фотографии с текущего сезона.
«В этом году хорошо поработал. Надеюсь, вам всем понравилось моё шоу», — написал Кирьос в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
- 19 ноября 2022
-
13:43
-
13:20
-
12:48
-
12:46
-
12:22
-
12:05
-
11:38
-
11:25
-
11:21
-
11:01
-
10:49
-
10:31
-
10:27
-
10:15
-
09:53
-
09:43
-
09:30
-
09:27
-
09:06
-
06:07
-
03:24
-
03:04
-
02:40
-
01:25
-
00:53
-
00:30
-
00:12
- 18 ноября 2022
-
23:18
-
22:45
-
22:20
-
22:00
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
20:45