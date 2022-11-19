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Ник Кирьос подвёл итоги сезона, опубликовав пост

Ник Кирьос подвёл итоги сезона, опубликовав пост
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Финалист Уимблдона 2022 года, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Игрок выложил фотографии с текущего сезона.

«В этом году хорошо поработал. Надеюсь, вам всем понравилось моё шоу», — написал Кирьос в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА

Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.

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