Ник Кирьос — Новаку Джоковичу: поздравляю, бро

Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Он поздравил его с победой на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). В финальном матче Джокович со счётом 7:5, 6:3 победил норвежского теннисиста Каспера Рууда.
«Поздравляю, бро», — написал Кирьос в комментариях к посту Джоковича в социальных сетях.
Напомним, победа позволила Джоковичу выйти на пятое место в рейтинге ATP.
Рейтинг ATP. 21 ноября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.
5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820.
6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195.
7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065.
8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.
- 21 ноября 2022
-
11:47
-
11:01
-
10:49
-
10:02
-
09:56
-
09:53
-
09:22
-
09:14
-
08:39
-
08:07
-
08:01
-
07:48
-
07:26
-
00:19
-
00:10
- 20 ноября 2022
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:24
-
23:10
-
23:07
-
22:56
-
22:48
-
22:30
-
22:09
-
21:53
-
21:40
-
21:31
-
20:55
-
20:06
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
18:35
-
17:11