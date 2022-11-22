Рууд: для меня большая честь быть приглашённым в латиноамериканский тур с Рафой

Третья ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд уверен, что постоянная смена часовых поясов, которую ему приходилось преодолевать на протяжении всего сезона, никак не скажется на его состоянии в выставочных матчах с Рафаэлем Надалем в Южной Америке.

«Для меня большая честь быть приглашённым в латиноамериканский тур с Рафой. Я не собираюсь говорить, что это будет слишком тяжело. Думаю, это будет очень весело. Посмотрим, что будет, когда я вернусь. У меня ещё будет много дней, чтобы оправиться от смены часовых поясов и прочего», — приводит слова Рууда Tennis Majors.

В финале Итогового турнира ATP Рууд уступил Джоковичу со счётом 5:7, 3:6. По пути к финалу Каспер Рууд в группе обыграл Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фритца, уступив лишь Рафаэлю Надалю, а в полуфинале победил Андрея Рублёва. В 2022 году норвежец также проиграл в финале Открытого чемпионата Франции тому же Надалю.