«Рафаэль Надаль». Появилось видео, на котором 13-летний Рууд называет любимого теннисиста
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В Сети появилось видео, на котором 13-летний Каспер Рууд рассказывает о своих планах на будущее и отвечает на вопрос, кто является его любимым теннисистом.
«Если буду усердно работать, то, может быть, буду в топ-100 или топ-50 теннисистов мира», — отвечает юный Рууд на вопрос, где видит себя через 10 лет.
Также будущая на тот момент третья ракетка мира назвал своим любимым теннисистом Рафаэля Надаля.
В финале Итогового турнира ATP Рууд уступил Джоковичу со счётом 5:7, 3:6. По пути к финалу Каспер Рууд в группе обыграл Феликса Оже-Альяссима и Тейлора Фритца, уступив лишь Рафаэлю Надалю, а в полуфинале победил Андрея Рублёва. В 2022 году норвежец также проиграл в финале Открытого чемпионата Франции Рафаэлю Надалю.
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