Эмма Радукану: обо мне говорят много недостоверных вещей

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, с какими последствиями популярности она столкнулась.

«Обо мне говорят много недостоверных вещей, но я стараюсь не позволять этому на меня влиять. За последний год пришлось привыкнуть к этой стороне медали – публичности и новостям обо мне, о существовании которых я сама даже не подозревала. Внимание, которое уделяется игрокам в туре, – просто сумасшедшее», – приводит слова Радукану Metro.

Радукану выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в самый конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира.