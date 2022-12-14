Эмма Радукану: обо мне говорят много недостоверных вещей

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, с какими последствиями популярности она столкнулась.
«Обо мне говорят много недостоверных вещей, но я стараюсь не позволять этому на меня влиять. За последний год пришлось привыкнуть к этой стороне медали – публичности и новостям обо мне, о существовании которых я сама даже не подозревала. Внимание, которое уделяется игрокам в туре, – просто сумасшедшее», – приводит слова Радукану Metro.
Радукану выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в самый конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. В настоящий момент она является 75-й ракеткой мира.
- 14 декабря 2022
-
14:42
-
14:38
-
14:25
-
14:11
-
13:59
-
13:22
-
13:21
-
12:43
-
12:28
-
11:39
-
11:10
-
10:46
-
10:32
-
09:53
-
09:31
-
09:15
-
09:14
-
00:35
-
00:22
- 13 декабря 2022
-
23:42
-
23:02
-
22:49
-
22:17
-
21:44
-
20:54
-
20:43
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
13:48
-
13:24
-
10:41
-
08:40
-
08:10
-
07:50