Циципас обыграл Рууда в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртое место в рейтинге ATP) обыграл третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда в рамках полуфинала выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии.



Циципас одержал уверенную победу в обоих сетах со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Рууда два эйса и ни одной двойной ошибки. Циципас десять раз подал навылет и избежал двойных ошибок.



В другом полуфинальном матче турнира в Абу-Даби россиянин Андрей Рублёв встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 7:5).