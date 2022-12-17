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Циципас обыграл Рууда в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Циципас обыграл Рууда в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртое место в рейтинге ATP) обыграл третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда в рамках полуфинала выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии.

Циципас одержал уверенную победу в обоих сетах со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Рууда два эйса и ни одной двойной ошибки. Циципас десять раз подал навылет и избежал двойных ошибок.

В другом полуфинальном матче турнира в Абу-Даби россиянин Андрей Рублёв встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В матче за пятое место британец Кэмерон Норри выиграл у хорвата Борны Чорича (6:3, 7:5).

Абу-Даби (м). 1/2 финала
17 декабря 2022, суббота. 16:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
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