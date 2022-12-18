Эмма Радукану: моя цель на 2023-й — выиграть титул

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о целях на новый сезон.

«В плане физики и травм сейчас всё хорошо. Надеюсь, это не изменится. Последние два месяца я больше работала над физической формой, меньше времени проводила на корте. Так что сейчас стараюсь снова прочувствовать игру. Конечно, я хочу много работать, больше времени проводить на корте, но если я не буду всё продумывать, то могу перестараться. Иногда мне нужно снижать нагрузку.



Одна из моих главных целей – выходить на корт и не думать о физической подготовке, не запускать в голове таймер, что у меня есть час, чтобы закончить матч. Я хочу выходить и сосредотачиваться только на теннисе. Думаю, в этом году я в лучшем положении в этом плане, но мне всё равно может понадобиться время. А вообще, наверное, моя цель на 2023-й – выиграть титул», — цитирует Радукану France 24.