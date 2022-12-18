Первая ракетка мира Алькарас в двух сетах проиграл Рууду в матче за 3-е место в Абу-Даби
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас потерпел поражение от третьего номера рейтинга норвежца Каспера Рууда в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу двукратного финалиста турниров «Большого шлема» Рууда.
Продолжительность матча составила 1 час и 9 минут. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Рууда два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Напомним, в матче за титул сойдутся грек Стефанос Циципас и россиянин, действующий чемпион Андрей Рублёв. Их встреча пройдёт сегодня, 18 декабря, начало – в 14:00 мск.
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