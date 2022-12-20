Павлюченкова заменила Контавейт и стала единственной россиянкой на турнире в Дубае

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заменила эстонку Анетт Контавейт на командном выставочном турнире «Мировая теннисная лига», который проходит в Дубае (ОАЭ).

Павлюченкова — единственная представительница России на данных соревнованиях. Анастасия пополнила ряды команды «Хокс», которую также представляют австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и казахстанка Елена Рыбакина.

В данный момент Павлюченкова в паре с Тимом борется в миксте с парой Паула Бадоса (Испания)/Григор Димитров (Болгария) из команды «Фальконс». Россиянка и австриец выиграли первый сет со счётом 7:5.

Примечательно, что для Павлюченковой это первый матч после семимесячной паузы.