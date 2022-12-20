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Павлюченкова заменила Контавейт и стала единственной россиянкой на турнире в Дубае

Павлюченкова заменила Контавейт и стала единственной россиянкой на турнире в Дубае
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заменила эстонку Анетт Контавейт на командном выставочном турнире «Мировая теннисная лига», который проходит в Дубае (ОАЭ).

Павлюченкова — единственная представительница России на данных соревнованиях. Анастасия пополнила ряды команды «Хокс», которую также представляют австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и казахстанка Елена Рыбакина.

В данный момент Павлюченкова в паре с Тимом борется в миксте с парой Паула Бадоса (Испания)/Григор Димитров (Болгария) из команды «Фальконс». Россиянка и австриец выиграли первый сет со счётом 7:5.

Примечательно, что для Павлюченковой это первый матч после семимесячной паузы.

Мировая теннисная лига. Группа
20 декабря 2022, вторник. 17:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Г. Димитров П. Бадоса
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		6  
7 		3  
         
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Д. Тим А. Павлюченкова
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