Димитров и Соболенко обыграли Бопанну и Андрееску в Мировой теннисной лиге

Матч команд «Фэлконс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), начался с парной встречи. Болгарин Григор Димитров и белоруска Арина Соболенко, выступающие за «Фэлконс», обыграли представителей «Иглз», индийца Рохана Бопанну и канадку Бьянку Андрееску, со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 10:7.
В одиночных матчах сыграют испанка Паула Бадоса и француженка Каролин Гарсия, серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос.
Напомним, накануне «Фэлконс» встречался с «Хоукс» и также начал с победы в миксте, но в одиночных матчах Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а Джокович потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева.
На турнире представлена единственная россиянка – Анастасия Павлюченкова. Она входит в команду «Хоукс» и накануне играла в миксте вместе с австрийцем Домиником Тимом.
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