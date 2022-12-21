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Димитров и Соболенко обыграли Бопанну и Андрееску в Мировой теннисной лиге

Димитров и Соболенко обыграли Бопанну и Андрееску в Мировой теннисной лиге
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Матч команд «Фэлконс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), начался с парной встречи. Болгарин Григор Димитров и белоруска Арина Соболенко, выступающие за «Фэлконс», обыграли представителей «Иглз», индийца Рохана Бопанну и канадку Бьянку Андрееску, со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 10:7.

В одиночных матчах сыграют испанка Паула Бадоса и француженка Каролин Гарсия, серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос.

Напомним, накануне «Фэлконс» встречался с «Хоукс» и также начал с победы в миксте, но в одиночных матчах Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а Джокович потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева.

На турнире представлена единственная россиянка – Анастасия Павлюченкова. Она входит в команду «Хоукс» и накануне играла в миксте вместе с австрийцем Домиником Тимом.

Мировая теннисная лига. Группа
21 декабря 2022, среда. 17:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Г. Димитров А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 1 10
6 		6 4 0 7
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Р. Бопанна Б. Андрееску
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