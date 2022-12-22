Павлюченкова проиграла Свёнтек в матче выставочного турнира в Дубае

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек в матче выставочного турнира «Мировая теннисная лига», проходящего в Дубае (ОАЭ).
Свёнтек победила Павлюченкову в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Матч проходил на хардовом покрытии. Общая продолжительность игры составила 1 час 19 минут.
Напомним, Павлюченкова является единственной представительницей России на данных соревнованиях. На командном выставочном турнире, который проходит в Дубае (ОАЭ), российская тенниссистка заменила эстонку Анетт Контавейт. Анастасия выступает в составе команды «Хокс», которую также представляют австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и казахстанка Елена Рыбакина.
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