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Павлюченкова проиграла Свёнтек в матче выставочного турнира в Дубае

Павлюченкова проиграла Свёнтек в матче выставочного турнира в Дубае
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек в матче выставочного турнира «Мировая теннисная лига», проходящего в Дубае (ОАЭ).

Свёнтек победила Павлюченкову в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. Матч проходил на хардовом покрытии. Общая продолжительность игры составила 1 час 19 минут.

Напомним, Павлюченкова является единственной представительницей России на данных соревнованиях. На командном выставочном турнире, который проходит в Дубае (ОАЭ), российская тенниссистка заменила эстонку Анетт Контавейт. Анастасия выступает в составе команды «Хокс», которую также представляют австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и казахстанка Елена Рыбакина.

Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2022, четверг. 18:45 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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