Анастасия Павлюченкова рассказала о восстановлении после травмы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о восстановлении после травмы.

«Я впервые восстанавливаюсь после долгой и тяжёлой травмы, потому что, к счастью, до этого в моей карьере не было таких проблем. Меня несколько лет беспокоило левое колено, поэтому мне пришлось завершить сезон после турнира в Риме. Восстановление заняло много времени и энергии, но я всё-таки не самая молодая в туре, так что всё вроде как нормально. С нетерпением жду возвращения!



Я чувствую, что играю хорошо даже сейчас и в будущем могу прибавить. Но мало ли, потому что я не играла более полугода и вообще в этом сезоне провела только три турнира. Не знаю чего ожидать. Я просто хочу насладиться теннисом», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции на турнире Мировой теннисной лиги.