Соболенко показала забавные фото с Джоковичем, Бадосой и Димитровым с турнира в Дубае

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях забавные фото со своей командой с выставочного турнира «Мировая теннисная лига», который проходит в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко представляет команду «Фэлконс», куда также вошли серб Новак Джокович, испанка Паула Бадоса и болгарин Григор Димитров. «Фэлконс» не сумела выйти в финал соревнований.

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.