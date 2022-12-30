Андре Агасси: теннис — это своего рода работа, которая даёт вам отличные уроки в жизни

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси рассказал, что для него значит теннис, отметив, что счастлив на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

«Теннис — это своего рода работа, которая даёт вам отличные уроки в жизни. Я был очень счастлив на протяжении 20 лет, когда я играл в него, даже если мне бывало трудно. Я думаю, что в целом в этом виде спорта вы строите отношения, чтобы любить и понимать, что вы можете потерять», — приводит слова Агасси Tennis World USA.

Агасси является олимпийским чемпионом 1996 года в одиночном разряде. Также Андре четыре раза выигрывал Открытый чемпионат Австралии (1995, 2000, 2001, 2003), один раз становился чемпионом на Открытом чемпионате Франции (1999), брал Уимблдон (1992) и дважды становился победителем Открытого чемпионата США (1994, 1999).

Видео: 52-летний Андре Агасси тренируется на корте