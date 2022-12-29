Герои теннисного сезона! Рейтинг игроков, которые восхищали и удивляли нас в 2022 году

Завершившийся теннисный сезон был полон прорывов, интриг. Игроки радовали нас потрясающими камбэками, яркими победами. Но кто же из этих героев года всё-таки лучший из лучших? Мы собрали 16 теннисистов, которые восхищали и удивляли нас в 2022 году. Достойных звания «Лучший среди героев сезона» — очень много. Кто окажется лидером нашего рейтинга – решать вам. Может, это Роджер Федерер, Новак Джокович или же Ига Свёнтек? Голосуйте!

Какого же игрока считать главным героем сезона? Критерии, почему один спортсмен сильнее другого, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.

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