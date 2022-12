Герои теннисного сезона! Рейтинг игроков, которые восхищали и удивляли нас в 2022 году

Даниил Медведев

В сезоне-2022 россиянин выиграл два титула – в Лос-Кабосе и Вене (общее количество – 15) и четвёртый год подряд пробился на Итоговый чемпионат ATP. В феврале этого года Даниил стал третьим после Кафельникова и Сафина представителем России в мужском теннисе во главе рейтинга. Причём Даниил по ходу сезона обогнал своих предшественников и стал нашим рекордсменом по количеству недель во главе рейтинга ATP – 16. К чемпионству на US Open – 2021 и финалам Australian Open – 2021 и US Open – 2019 Даниил добавил ещё один финал «Шлема» – Australian Open – 2022. За карьеру Медведев заработал $ 26 600 381 призовых – это рекорд среди российских теннисистов. Кроме того, соперничество Даниила с австралийцем Ником Кирьосом признано одним из лучших в сезоне. В этом году теннисисты сражались трижды и дважды победил Кирьос. Во втором раунде Australian Open выиграл Медведев, но в Монреале и на US Open австралиец был сильнее. А общий счёт уже 4-1 в пользу Ника.