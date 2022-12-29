Герои теннисного сезона! Рейтинг игроков, которые восхищали и удивляли нас в 2022 году

Завершившийся теннисный сезон был полон прорывов, интриг. Игроки радовали нас потрясающими камбэками, яркими победами. Но кто же из этих героев года всё-таки лучший из лучших? Мы собрали 16 теннисистов, которые восхищали и удивляли нас в 2022 году. Достойных звания «Лучший среди героев сезона» — очень много. Кто окажется лидером нашего рейтинга – решать вам. Может, это Роджер Федерер, Новак Джокович или же Ига Свёнтек? Голосуйте!
Какого же игрока считать главным героем сезона? Критерии, почему один спортсмен сильнее другого, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Игроки распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Новак Джокович
Серб провёл просто фантастический сезон, несмотря на то что из-за позиции по вакцинации его не допустили на два «Шлема» — Australian Open и US Open, а также на половину «Мастерсов», которые проходили на американском континенте. Седьмой раз в карьере Новак выиграл Уимблдон, а всего это его 21-й «Шлем». Он второй по этому показателю в мужском теннисе после Надаля. И хотя на Уимблдоне не начисляли очки, Новак сумел квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP и там победил шестой раз в карьере, догнав рекордсмена Федерера. Таким образом, Джокович стал единственным теннисистом, который побеждал на этом турнире в трёх разных десятилетиях. Новак наряду с Алькарасом стал рекордсменом сезона по числу трофеев – пять. Кроме того, серб лидер по победам над представителями топ-10 – он провёл 11 таких успешных матчей. Новак является рекордсменом ATP-тура по количеству недель во главе рейтинга – 373. Он единственный теннисист в истории Сербии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде, и семь раз завершал год в статусе первой ракетки мира (рекорд ATP-тура). Джокович дважды собрал «Карьерный шлем», то есть минимум по два раза победил на четырёх мэйджорах. Подобное удавалось лишь Роду Лэйверу, Рою Эмерсону и Рафаэлю Надалю. Также серб победил на 38 турнирах серии «Мастерс» (рекорд с момента появления серии в 1990 году). Всего Новак выиграл 91 титул в одиночном разряде (пятый показатель в Открытую эру). Рекордсмен в теннисе как среди мужчин, так и среди женщин по наибольшему количеству призовых, заработанных на корте – $ 164 691 308.
Елена Рыбакина
В этом сезоне Елена выиграла только третий за карьеру титул – зато какой! Уроженка Москвы, выступающая за Казахстан с июня 2018 года, стала чемпионкой Уимблдона-2022. Благодаря этому успеху Рыбакина получила чек на £ 2 млн. Поскольку рейтинговые очки за турнир не начислялись, теннисистка завершила сезон лишь в статусе 21-й ракетки мира. Но её победа вызвала большой резонанс в Казахстане – она стала лауреатом престижной казахстанской премии «Алтын Адам – Человек года» в номинации «Прорыв года в спорте». Елена завершила сезон со вторым показателем по количеству эйсов – 370 в 57 матчах, уступив лидерство лишь Каролин Гарсии.
Рафаэль Надаль
Испанец начал сезон с потрясающего успеха – он выиграл подряд на Australian Open и «Ролан Гаррос», доведя количество побед на «Шлемах» до 22, что является рекордом всех времён среди мужчин в одиночном разряде. Кроме того, Рафаэль собрал второй «Карьерный шлем», то есть минимум по два раза победил на четырёх мэйджорах. Подобное удавалось лишь Новаку Джоковичу, Рою Эмерсону и Роду Лэйверу. А победа на Открытом чемпионате Франции вообще стала для него аж 14-й. Также, учитывая победу на Олимпиаде в Пекине-2008, Рафа является обладателем так называемого карьерного «Золотого шлема». У мужчин подобное удавалось ещё только Андре Агасси. Из достижений сезона стоит отметить, что Рафаэль 13-й раз завершил год в топ-2 рейтинга ATP, установив рекорд тура. По итогам сезона испанец впервые получил награду ATP «Любимец болельщиков». До этого её много лет вручали Федереру.
Роджер Федерер
20-кратный чемпион «Шлемов», долго боровшийся с травмой ноги, в этом сезоне нашёл в себе мужество в возрасте 41 года завершить карьеру. Последний свой матч он провёл на Кубке Лэйвера, куда проводить Маэстро собралась вся «Большая четвёрка» — сам Федерер, Надаль, Джокович и Маррей. Роджер – единственный теннисист в истории Швейцарии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. На вершине он продержался в общей сложности 310 недель (второй показатель после Джоковича). Федерер установил рекорд Уимблдона по количеству титулов – восемь, а кроме того, он сумел собрать «Карьерный шлем», то есть победить хотя бы по разу на каждом из четырёх мэйджоров. Подобное удавалось только восьми теннисистам за всю историю. Швейцарец победил на 28 турнирах серии «Мастерс» (третий показатель с момента появления серии в 1990 году после Джоковича и Надаля). Также Роджер является самым возрастным победителем турнира ATP в одиночке – в 38 лет и 2 месяца он завоевал титул в Базеле-2019. Всего за карьеру он выиграл 103 титула в одиночке (второй показатель после Коннорса), включая рекордные шесть побед на Итоговом чемпионате ATP (столько же титулов у Джоковича). Олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре и серебряный призёр Лондона-2012 в одиночке. Помог сборной Швейцарии завоевать Кубок Дэвиса – 2014. За карьеру заработал $ 130 594 339 призовых (третий показатель в теннисе после Джоковича и Надаля), а с учётом коммерческих контрактов и бонусов до конца карьеры перешагнул отметку в $ 1 млрд. Это рекорд для тенниса.
Арина Соболенко
Арина в этом сезоне добралась до финала на трёх турнирах WTA, причём на трёх разных покрытиях – в Штутгарте (грунт), Хертогенбосхе (траве) и на Итоговом чемпионате WTA (хард), стала полуфиналисткой US Open. Вообще на Итоговом белорусская теннисистка пробилась в решающий матч лишь второй раз в истории. Подобное удавалось лишь Виктории Азаренко в 2011-м. Завершила Соболенко год на пятой строчке рейтинга. Белорусская теннисная федерация (БТФ) признала Арину Соболенко теннисисткой года. А WTA назвала противостояние Соболенко с польской теннисисткой Игой Свёнтек самым ярким в сезоне-2022. За пять матчей Арина проиграла первые четыре, причём на US Open впервые взяла сет. Однако на Итоговом чемпионате WTA выбила Игу из сетки в полуфинале.
Каролин Гарсия
Француженка совершила самый большой рывок в рейтинге WTA за сезон-2022. Она начала год 74-й, а закончила четвёртой. Также Гарсия стала лучшей с 2006 года французской теннисисткой по числу побед над соперницами из топ-10 – восемь. Кроме того, Каролин оказалась единственной теннисисткой, победившей на всех покрытиях в этом году – на траве (Бад-Хомбург), грунте (Варшава), харде (Цинциннати) и в зале (Итоговый чемпионат WTA). Француженка завершила сезон лидером по числу эйсов – 394 в 63 матчах. Победа на Итоговом стала 11-м титулом в карьере Гарсии и пока что главным её достижением.
Карлос Алькарас
Испанец совершил в нынешнем сезоне настоящий прорыв. Он выиграл два «Мастерса» – в Майами и Мадриде, став самым юным чемпионом в истории этих турниров – 18 лет 11 месяцев и 19 лет соответственно. Покорил Карлос и свой первый ТБШ – US Open. Всего за сезон он взял пять титулов (шесть – за карьеру). После победы в Нью-Йорке в возрасте 19 лет 4 месяца стал самым юным теннисистом во главе рейтинга ATP, а в 19 лет и 5 месяцев – самой юной первой ракеткой мира на конец сезона. За короткую карьеру одержал 12 побед над действующими игроками топ-10, в том числе по три в Майами и Мадриде. На данный момент во главе рейтинга находится уже 16 недель. Алькарас стал лидером сезона-2022 по сумме призовых, учитывая бонусы от ATP – $ 10 102 330. Также Карлос стал победителем номинации «Прогресс года» по версии ATP.
Каспер Рууд
Рууд хоть и не побил свой прошлогодний рекорд по количеству титулов – тогда было пять, а сейчас только три, – но зато существенно прибавил в результатах. Он стал первым представителем Норвегии в финале «Мастерса» (Мадрид), а потом и ТБШ – дошёл до решающих матчей «Ролан Гаррос» и US Open, после чего стал второй ракеткой мира. На своём втором в карьере Итоговом чемпионате ATP добрался до финала, а год завершил в статусе третьей ракетки мира. По версии авторитетной газеты Aftenposten стал спортсменом 2022 года в Норвегии, причём с момента появления награды в 1933 году он первый теннисист в этой стране, знаменитой своими многочисленными представителями зимних видов спорта. По итогам сезона Каспер получил от ATP награду имени Стефана Эдберга за честную игру и спортивное поведение, которую до этого много лет делили Федерер и Надаль.
Ник Кирьос
Ник провёл один из лучших сезонов в карьере. Начал год с победы на Australian Open в парном разряде вместе с Танаси Коккинакисом. На Уимблдоне Ник впервые оказался финалистом «Шлема» в одиночке, где он уступил только Новаку Джоковичу. Улучшил австралиец и свой рекорд на US Open – четвертьфинал. Также Кирьос второй раз в карьере стал победителем турнира ATP-500 в Вашингтоне и довёл число одиночных титулов до семи. ATP признала соперничество Ника с россиянином Даниилом Медведевым одним из лучших в сезоне. В этом году теннисисты сражались трижды и дважды победил Кирьос. Во втором раунде Australian Open выиграл Медведев, но в Монреале и на US Open австралиец был сильнее. А общий счёт уже 4-1 в пользу Ника. За победу в Мельбурне Ника вместе с Танаси Коккинакисом назвали «Парой года» в ATP-туре по результатам голосования болельщиков. В одиночном рейтинге Кирьос совершил один из самых заметных прорывов за сезон – с 93-го места на 22-е.
Ига Свёнтек
Польская теннисистка в этом году впервые стала первой ракеткой мира, завоевав восемь титулов в сезоне (11 – за карьеру). К победе на «Ролан Гаррос» – 2020 она добавила ещё два «Шлема» образца-2022 – ещё один «Ролан Гаррос», а также US Open. Ига к концу года возглавляет рейтинг WTA уже 39 недель, причём она единственная теннисистка в истории Польши, взобравшаяся на вершину одиночного рейтинга. В 2022-м Свёнтек признана теннисисткой года по версиям WTA и ITF. При этом Ига оказалась по итогам года на пятом месте в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменок мира с показателем $ 14,9 млн. При этом $ 9,9 млн она заработала на корте, а ещё $ 5 млн – на коммерческих контрактах. Кроме того, WTA признала противостояние Иги с белоруской Ариной Соболенко самым ярким в сезоне-2022. За пять матчей Арина проиграла первые четыре, причём на US Open впервые взяла сет. Однако на Итоговом чемпионате WTA белоруска выбила Игу из сетки в полуфинале.
Дарья Касаткина
Россиянка в этом сезоне впервые в карьере добралась до полуфинала «Шлема» — на «Ролан Гаррос». В августе Дарья выиграла два титула — в Сан-Хосе и Гранби (всего за карьеру шесть). В концовке сезона Касаткина впервые в карьере пробилась на Итоговый чемпионат WTA и стала первой россиянкой с 2016 года на этом турнире после Светланы Кузнецовой. Дарья попала в тройку лидеров сезона по числу побед над действующими теннисистками топ-10. Она одержала шесть побед в 16 подобных поединках и уступает только Свёнтек и Гарсии.
Даниил Медведев
В сезоне-2022 россиянин выиграл два титула – в Лос-Кабосе и Вене (общее количество – 15) и четвёртый год подряд пробился на Итоговый чемпионат ATP. В феврале этого года Даниил стал третьим после Кафельникова и Сафина представителем России в мужском теннисе во главе рейтинга. Причём Даниил по ходу сезона обогнал своих предшественников и стал нашим рекордсменом по количеству недель во главе рейтинга ATP – 16. К чемпионству на US Open – 2021 и финалам Australian Open – 2021 и US Open – 2019 Даниил добавил ещё один финал «Шлема» – Australian Open – 2022. За карьеру Медведев заработал $ 26 600 381 призовых – это рекорд среди российских теннисистов. Кроме того, соперничество Даниила с австралийцем Ником Кирьосом признано одним из лучших в сезоне. В этом году теннисисты сражались трижды и дважды победил Кирьос. Во втором раунде Australian Open выиграл Медведев, но в Монреале и на US Open австралиец был сильнее. А общий счёт уже 4-1 в пользу Ника.
Эшли Барти
Австралийская теннисистка начала сезон в статусе первой ракетки мира и с победы на Australian Open. Это был уже третий мэйджор Барти, и до «Карьерного шлема» оставался лишь титул на US Open. Однако в марте Эшли неожиданно заявила о завершении карьеры и была исключена из рейтинга, хотя находилась на вершине. Она является рекордсменкой Австралии по количеству недель во главе одиночного рейтинга WTA. Завоевала 15 титулов в одиночке, включая Итоговый чемпионат WTA – 2019. Обладательница бронзовой медали Олимпиады в Токио-2020 в миксте. За карьеру заработала $ 23 829 070 призовых (15-й показатель в женском теннисе). По итогам 2022 года Эшли получила награду The Don Award. Она вручается Залом спортивной славы Австралии спортсмену или команде, которые «сильнее всего вдохновили нацию благодаря своим достижениям и примеру». Причём Барти стала третьей спортсменкой, сделавшей это более одного раза. До этого она уже выигрывала этот приз в 2019 году. Также Эшли рекордный пятый раз награждена медалью Ньюкомба за вклад и большие достижения в развитие тенниса. Кроме того, Барти оказалась среди четырёх теннисисток, попавших в список «100 женщин, изменивших мир» по версии издания Elle Canada.
Онс Жабер
Теннисистка из Туниса по-настоящему раскрылась в этом сезоне. Она довела количество завоёванных титулов до трёх, в том числе впервые выиграла турнир уровня WTA-1000 – Мадрид-2022, стала первой представительницей Туниса в финале «Шлема» — на Уимблдоне и US Open. Онс дебютировала на Итоговом чемпионате WTA и завершила сезон в статусе второй ракетки мира. Жабер получила награду WTA за спортивное поведение, которая носит имя бывшей австралийской теннисистки Карен Кранцке. Онс, как и ещё четыре других теннисистки и теннисиста, была включена в число номинантов на звание лучших спортсменов 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Также Жабер названа одной из 100 женщин BBC как образец для подражания для молодых теннисисток. В родном Тунисе Онс стала кавалером национального ордена «За заслуги».
Хольгер Руне
19-летний датчанин в этом году завоевал свои первые титулы – их было целых три. Причём он стал первым теннисистом из Дании, который выиграл турнир серии «Мастерс». В конце года в Париже Хольгер последовательно победил пятерых действующих теннисистов топ-10, включая первую ракетку мира Карлоса Алькараса и в финале 21-кратного чемпиона «Шлемов» Новака Джоковича. По итогам турнира Руне впервые пробился в топ-10 и стал победителем в номинации «Новичок года» по версии ATP. Завершил год датчанин 11-м, а начинал его за пределами сотни – на 103-й позиции.
Серена Уильямс
В этом сезоне завершила свою потрясающую карьеру Серена Уильямс. После годичного перерыва американка вернулась на корт, сыграла на Уимблдоне, US Open и попрощалась с теннисом. Серена выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (второй показатель в женском теннисе после Маргарет Корт), в том числе трижды собрала «Карьерный шлем». Она самая возрастная теннисистка, выигравшая ТБШ в одиночке – Australian Open – 2017 – 35 лет и 4 месяца. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в одиночке. Вместе с Винус Уильямс является единственной в истории парой сестёр, каждая из которых была первой ракеткой мира в одиночке, да ещё и в паре. Завоевала 73 титула в одиночке (пятый показатель в истории). Является рекордсменкой женского тенниса по сумме призовых за карьеру – $ 94 816 730. Серена оказалась в пятёрке теннисистов среди номинантов на звание лучших спортсменов 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Попала Уильямс в компании с Барти, Осакой и Радукану и в список «100 женщин, изменивших мир», опубликованный изданием Elle Canada. При этом Серена оказалась по итогам года на втором месте в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменок мира после ещё одной теннисистки – Наоми Осаки. Причём из своих $ 41,3 млн только $ 0,3 млн американка заработала на корте, а остальной $ 41 млн она получила на коммерческих контрактах.
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