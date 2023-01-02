Джокович и Поспишил не сумели выйти во второй круг турнира в Аделаиде в парном разряде

Сербско-канадский тандем Новак Джокович и Вашек Поспишил не сумели выйти в второй круг турнира категории ATP-250 в Аделаиде в парном разряде. В матче стартового раунда Джокович и Поспишил уступили интернациональной паре Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) / Гонсало Эскобар (Эквадор) со счётом 6:4, 3:6, 5:10. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.



Джокович и Поспишил подали восемь эйсов на двоих, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи. Бркич и Эскобар ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх возможных.



Следующими соперниками Бркича и Эскобара на турнире в Аделаиде станут вторые сеяные Марсело Аревало (Сальвадор) / Жан-Жюльен Роже (Нидерланды).