Джокович и Поспишил не сумели выйти во второй круг турнира в Аделаиде в парном разряде
Поделиться
Сербско-канадский тандем Новак Джокович и Вашек Поспишил не сумели выйти в второй круг турнира категории ATP-250 в Аделаиде в парном разряде. В матче стартового раунда Джокович и Поспишил уступили интернациональной паре Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) / Гонсало Эскобар (Эквадор) со счётом 6:4, 3:6, 5:10. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Джокович и Поспишил подали восемь эйсов на двоих, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи. Бркич и Эскобар ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх возможных.
Следующими соперниками Бркича и Эскобара на турнире в Аделаиде станут вторые сеяные Марсело Аревало (Сальвадор) / Жан-Жюльен Роже (Нидерланды).
Комментарии
- 2 января 2023
-
07:53
-
07:06
-
06:14
-
05:19
-
05:10
- 1 января 2023
-
22:30
-
19:45
-
17:44
-
17:30
-
16:43
-
15:23
-
13:25
-
13:04
-
12:39
-
12:15
-
12:02
-
11:51
-
10:58
-
10:41
-
10:23
-
10:00
-
09:42
-
09:37
-
06:31
-
05:12
-
02:30
- 31 декабря 2022
-
19:43
-
16:47
-
16:42
-
15:53
-
15:41
-
15:17
-
14:51
-
14:16
-
13:10
Партнерский контент