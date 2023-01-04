Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Пуне, обыграв Карбальес-Баэну

Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Пуне, обыграв Карбальес-Баэну
Комментарии

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Пуне (Индия). В матче второго круга соревнований первый сеяный Чилич нанёс поражение испанцу Роберто Карбальесу-Баэне со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Чилич 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал три эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Пуне Чилич сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

В 2022 году победителем турнира в Пуне стал португалец Жоау Соуза, в финале обыгравший финна Эмиля Руусувуори со счётом 7:6, 4:6, 6:1. Призовой фонд турнира в Пуне составляет $ 642 735.

Пуна. 2-й круг
04 января 2023, среда. 15:55 МСК
Марин Чилич
17
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 1
         
Роберто Карбальес-Баэна
74
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023