Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Пуне, обыграв Карбальес-Баэну

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Пуне (Индия). В матче второго круга соревнований первый сеяный Чилич нанёс поражение испанцу Роберто Карбальесу-Баэне со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Чилич 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал три эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Пуне Чилич сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

В 2022 году победителем турнира в Пуне стал португалец Жоау Соуза, в финале обыгравший финна Эмиля Руусувуори со счётом 7:6, 4:6, 6:1. Призовой фонд турнира в Пуне составляет $ 642 735.