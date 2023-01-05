Тарпищев: почему россиян не должны были допустить к Australian Open? Не надо раздувать

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о допуске российских теннисистов на предстоящий Australian Open, который пройдёт с 16 по 29 января.

«Это было известно полгода назад. Почему россиян не должны были допустить? На Уимблдоне было нарушение. Здесь нет нарушения — всё хорошо. У них в договоре всё написано. Не вижу смысла это раздувать. Так и должно быть. Не надо раздувать плохую сторону», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 5 января, федерация тенниса Австралии сделала заявление о допуске российских и белорусских теннисистов.

«Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдёт на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — сказано в заявлении федерации.