Контавейт поделилась новыми снимками с фотосессии Porsche

17-я ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала снимки с фотосессии с Porsche.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНЕТТ КОНТАВЕЙТ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНЕТТ КОНТАВЕЙТ

Результаты 2022 года не позволили Анетт Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте. Контавейт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. В конце сезона эстонской теннисистке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось. Бывшая подопечная россиянина Дмитрия Турсунова покинула топ-10 рейтинга WTA.

За свою профессиональную карьеру Контавейт выиграла шесть турниров WTA в одиночном разряде. Эстонская теннисистка праздновала успех на соревнованиях в Санкт-Петербурге, Москве, Клуж-Напоке, Остраве, Кливленде и Хертогенбосхе.