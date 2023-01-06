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Врач: ни одна из вакцин Камиле Джорджи и её семье не была эффективно введена

Врач: ни одна из вакцин Камиле Джорджи и её семье не была эффективно введена
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Появились новые подробности в деле о вероятной фальсификации информации о вакцинации от коронавируса итальянской теннисистки Камилы Джорджи.

Врач, обвиняемая в подделке вакцинации от COVID-19, рассказала, что она выбросила вакцину в унитаз и что Джорджи сама спросила её, может ли она получить фальшивые сертификаты «для всех обязательных вакцин, включая COVID-19».

«Я с абсолютной уверенностью подтверждаю, что ни одна из вакцин Камиле Джорджи и её семье не была эффективно введена», — приводит слова врача Corriere della Sera.

30-летняя Джорджи — чемпионка трёх турниров на уровне WTA, в том числе турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2021 году. Также Камила является четвертьфиналисткой Уимблдона-2018.

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