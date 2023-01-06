«Очень впечатлён». Кто такая Линда Носкова, которая громит топов и удивляет Кафельникова

В женском теннисе всегда есть шанс увидеть яркое выступление талантливой юниорки. Не стал исключением и проходящий в эти дни турнир WTA в Аделаиде, одной из наиболее ярких звёздочек которого является 18-летняя Линда Носкова из Чехии. Спортсменка, успешно преодолев квалификацию, уже одержала три победы в основной сетке и вышла в полуфинал турнира. В первом круге она победила посеянную под третьим номером Дарью Касаткину, во втором размялась на американке Клэр Лю, а в четвертьфинале сломила сопротивление двукратной чемпионки Australian Open Виктории Азаренко. Примечательно, что матч с Касаткиной продолжался два с половиной часа, а с Азаренко — все три! Неплохо для 18 лет, да?

Носкова настолько здорово выглядит в Аделаиде, что на её игру обратил внимание двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников. «Наблюдаю за тем, как играет Линда Носкова во втором раунде турнира в Аделаиде. Очень впечатлён её взрослой игрой», — написал он в своих социальных сетях.

Прогресс и прорыв

В 2021 году Носкова выиграла юниорский «Ролан Гаррос», после чего настало время переходить на новую ступень — спортсменка начала взрослую карьеру. В 2022-м Линда впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Случилось это на «Ролан Гаррос», где юная теннисистка выиграла все три матча в квалификации. Она стала самой молодой за 13 лет спортсменкой, пробившейся в основную сетку «РГ». В первом круге турнира Носкова сразилась с действующей на тот момент чемпионкой US Open Эммой Радукану. Линда смогла взять один сет, но всё же проиграла.

«Мне всегда нравился Открытый чемпионат Франции. В 2022-м был потрясающий опыт. Мне посчастливилось пробиться в основную сетку и сыграть с Эммой Радукану», — говорила она в интервью пресс-службе WTA. Символично, что первый матч на ТБШ Линда сыграла с теннисисткой, которая, по её словам, вдохновляет её.

Линда Носкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В июле Носкова впервые дошла до полуфинала турнира WTA, причём случилось это не где-нибудь, а в родной Праге. А затем Линда прорвалась в основную сетку US Open — как и на «Ролан Гаррос», она прошла сито квалификации, выиграв три встречи. Однако главным воспоминанием теннисистки с турнира осталось даже не это, а парный матч первого круга с соотечественницей Люцией Градецкой. Чешки обыграли не кого-нибудь, а самих сестёр Уильямс!

«Мечта сбылась. Вообще-то я только хотела сфотографироваться с Сереной или Винус перед турниром — мол, это может быть мой последний шанс сделать это. Но я действительно не ожидала, что мне удастся выйти на корт с двумя легендами», — вспоминала Носкова.

Линда Носкова Фото: Elsa/Getty Images

Сезон-2022 Линда начала на 265-м месте в рейтинге WTA, а закончила его на 102-й строчке. Её высшее на данный момент достижение — 87-я позиция. На следующей неделе чешка его улучшит — она поднимется как минимум в топ-70. В полуфинале в Аделаиде Носкова сыграет либо со второй ракеткой мира Онс Жабер, либо с украинкой Мартой Костюк. Кто бы ни стал соперницей Линды, легко ей не будет.

«Я могу играть столько турниров, сколько хочу. Сейчас для меня нет такого понятия, как предел. Мне очень хочется объездить весь мир», — говорит спортсменка. И правда, какие пределы в 18 лет?