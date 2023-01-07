«Ужин с Рублёвым и армянским воином». Павлюченкова поделилась свежим фото

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала в своих социальных сетях новую запись. Спортсменка показала фото с российскими теннисистами Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
«Ужин с Андреем Рублёвым и армянским воином», — написала Павлюченкова в социальных сетях.
Напомним, в мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда, получившая название «Хоукс», одержала победу в турнире.
Павлюченкова заявилась на турнир категории WTA-500 в Аделаиде, который пройдёт с 9 по 14 января. По итогам жеребьёвки ей предстоит встретиться с теннисисткой из квалификации.
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