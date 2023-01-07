Определился первый финалист Аделаиды. Он сыграет с победителем матча Медведев — Джокович

Определился первый финалист турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Им стал 22-летний американский теннисист, 33-я ракетка мира Себастьян Корда.

В полуфинальном матче Корда встречался с представителем Японии Йосихито Нисиокой. Корда выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5). Игроки вышли на вторую партию, однако она продлилась 12 минут. Себастьян взял первый гейм, после чего Нисиока снялся с матча.

В общей сложности встреча продлилась 1 час 11 минут. Корда девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Нисиоки нет эйсов, двойных ошибок и заработанных брейк-пойнтов.

За титул в Аделаиде Корда поборется с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1).