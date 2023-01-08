Россияне узнали своих соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии
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Состоялась жеребьёвка квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2023, который стартует 16 января. Российские спортсмены узнали своих соперников по сетке.
В мужской сетке сыграют Александр Шевченко и Павел Котов.
- Александр Шевченко (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- Павел Котов (Россия) – Дженаро Альберто Оливери (Аргентина).
У женщин выступят 13 теннисисток из России.
- Диана Шнайдер (Россия) – Джоанне Цугер (Швейцария);
- Анастасия Захарова (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия);
- Эрика Андреева (Россия) – Барбара Хаас (Австрия);
- Оксана Селехметьева (Россия) – Виталия Дьяченко (Россия);
- Анастасия Гасанова (Россия) – Полина Кудерметова (Россия);
- Элина Аванесян (Россия) – Лизетт Кабрера (Австралия);
- Екатерина Макарова (Россия) – Кейла Дей (США);
- Анастасия Тихонова (Россия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- Дарья Астахова (Россия) – Сара Бейлек (Чехия);
- Ирина Хромачева (Россия) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).
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