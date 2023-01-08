Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россияне узнали своих соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии

Россияне узнали своих соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии
Комментарии

Состоялась жеребьёвка квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2023, который стартует 16 января. Российские спортсмены узнали своих соперников по сетке.

В мужской сетке сыграют Александр Шевченко и Павел Котов.

  • Александр Шевченко (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • Павел Котов (Россия) – Дженаро Альберто Оливери (Аргентина).

У женщин выступят 13 теннисисток из России.

  • Диана Шнайдер (Россия) – Джоанне Цугер (Швейцария);
  • Анастасия Захарова (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия);
  • Эрика Андреева (Россия) – Барбара Хаас (Австрия);
  • Оксана Селехметьева (Россия) – Виталия Дьяченко (Россия);
  • Анастасия Гасанова (Россия) – Полина Кудерметова (Россия);
  • Элина Аванесян (Россия) – Лизетт Кабрера (Австралия);
  • Екатерина Макарова (Россия) – Кейла Дей (США);
  • Анастасия Тихонова (Россия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды);
  • Дарья Астахова (Россия) – Сара Бейлек (Чехия);
  • Ирина Хромачева (Россия) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023