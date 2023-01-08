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Джокович завоевал 92-й титул в карьере и догнал Надаля. Оба теннисиста не в топ-3 рейтинга

Джокович завоевал 92-й титул в карьере и догнал Надаля. Оба теннисиста не в топ-3 рейтинга
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович завоевал первый титул в сезоне-2023. Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Эта победа является 92-й для серба на уровне ATP.

Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля, на счету которого также 92 титула. Теперь игроки делят четвёртое место среди теннисистов с наибольшим количеством побед. Третьим идёт Иван Лендл, на втором месте расположился Роджер Федерер, а возглавляет таблицу Джимми Коннорс.

Теннисисты с наибольшим количеством титулов:

  1. Джимми Коннорс — 109.
  2. Роджер Федерер — 103.
  3. Иван Лендл — 94.
  4. Рафаэль Надаль и Новак Джокович — по 92.

Призовой фонд турнира в Аделаиде составил $ 642 735. Победитель матча получит более $ 94 тыс. и 250 рейтинговых очков.

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