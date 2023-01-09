Павлюченкова опубликовала фото после поражения в первом официальном матче за семь месяцев

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в соцсети новую запись. Спортсменка показала фото с первого официального матча за семь месяцев. Россиянка уступила швейцарке Хиль Белен Тайхман в первом круге турнира в Аделаиде.

«Несмотря на результат, я рада вернуться в соревнования после семи месяцев. Ценю всю поддержку, которую я получила. Увидимся на Australian Open», — написала Павлюченкова в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Напомним, в мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда, получившая название «Хоукс», победила в турнире.