Тарпищев: многого от Павлюченковой на AO ждать не стоит, на первом плане нервная система

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении Анастасии Павлюченковой в первом круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка уступила представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
«У нее была операция на колене. Конечно, хорошо, что она вернулась. Пока что на первом плане у Павлюченковой стоит вопрос нервной системы. Многого от нее на Открытом чемпионате Австралии ожидать не стоит, но все будет зависеть от жребия. Будет он удачным, пройдет один-два круга, вполне может разыграться и хорошо выступить», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, в мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире.
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